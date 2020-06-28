– Волнения нисколько не было, морально была готова, настроена, поэтому на вакцинацию заходила спокойно, без страха и с тем же настроением вскоре вернулась в палату, – говорит курсант выпускного курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова доброволец Наталья.

с чего всё началось

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса. Об этом 29 июня рассказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев. Клинические испытания инъекции от COVID-19 начались 18 июня.

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Здоровье Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева. 39

Политика В Японии не захотели менять нынешний формат саммита G7 30 мая пресс-пул Белого дома проинформировал, что Трамп откладывает саммит G7 до сентября и собирается пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 5

Политика Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома» В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. 3

Политика Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп. 303

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,8K

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. 939

Футбол Агуэро может перейти в «Интер» в обмен на Шкриньяра Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с обменом защитника Милана Шкриньяра на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Энергетика Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть. 135

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 74

Происшествия В Москве два человека погибли в аварии на МКАД В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 5

Музыка Blackpink официально побили исторический рекорд BTS в YouTube Blackpink, которые сегодня официально вернулись с новой творческой эрой, побили исторический рекорд мальчиков из BTS на хостинге YouTube. 3

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 422