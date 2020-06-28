Коронавирус
ИзвестияИспытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса. Об этом 29 июня рассказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев. Клинические испытания инъекции от COVID-19 начались 18 июня.
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с чего всё началось
– Волнения нисколько не было, морально была готова, настроена, поэтому на вакцинацию заходила спокойно, без страха и с тем же настроением вскоре вернулась в палату, – говорит курсант выпускного курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова доброволец Наталья.Красная звездавчера в 17:02
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Врачи не наблюдают побочных явлений у добровольцев после вакцинации от коронавируса
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