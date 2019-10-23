Общество
ИзвестияИспытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT. 7 октября в Минтрансе сообщали, что полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту будет запущено в июне 2020 года.
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Общество
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Технологии
Хакер назвал способ уберечь смартфон от кражи денег
Ранее эксперты сообщили, что письма и смс-сообщения с вредоносами являются основными способами кражи персональных данных и денег россиян.
Взгляд.ру 05:59
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Кино
У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон
Вокруг ТВ вчера в 18:00
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья 06:52
Экономика
McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото
На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru вчера в 04:15
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Футбол
К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
Peterburg2.ru 06:25
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Гаджеты
Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs
The GEEK 03:43
Политика
Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
В Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
РИА Новости вчера в 13:20
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Два человека погибли в центре Киева из-за взрыва
Аргументы недели 06:24
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42