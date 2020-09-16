Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Четвертая Власть
Четвертая Власть

Испытывающим вакцину от коронавируса придется отказаться от алкоголя

Жителям России, которые участвуют в исследованиях новой вакцины от коронавируса «Спутник V», не рекомендуется курить и придется отказаться от алкоголя.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости23:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Участникам исследования вакцины от COVID-19 не рекомендуют беременеть и выпивать

Коммерсантъ02:29
RT на русском

Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

RT на русском00:37
РБК

Названы ограничения для участников испытаний вакцины от COVID-19

РБК01:56
Lenta.ru

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Lenta.ru00:51
Известия

Испытывающих вакцину «Спутник V» предостерегли от употребления алкоголя

Известия00:39
Газета.Ru

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» перечислили ряд запретов

Газета.Ru02:59
РИА Новости

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

РИА Новости23:09

Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
353

Ким Кардашьян заморозит аккаунты в Instagram и Facebook

Американская телеведущая и безнесвумен Ким Кардашьян заявила, что 16 сентября заблокирует свои аккаунты в Instagram и Facebook в рамках акции в поддержку кампании Stop Hate For Profit («Остановим ненависть ради прибыли»).
News.ru05:36

В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.
РБК04:01
11