Испытывающим вакцину от коронавируса придется отказаться от алкоголя
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Жителям России, которые участвуют в исследованиях новой вакцины от коронавируса «Спутник V», не рекомендуется курить и придется отказаться от алкоголя.В источнике
С чего всё началось
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости23:09
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