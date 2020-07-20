Финансы
РИА НовостиИсследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Специалисты Роспотребнадзора хотят определить долю ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших COVID-19 или имевших симптомы инфекции, опыт тестирования, наличие рисков заражения.
ФедералПресс вчера в 22:45
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Политика
В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны.
РБК вчера в 18:54
Общество
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости вчера в 22:29
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 18 июля в 10:49
Политика
Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ
Известия вчера в 23:22
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
REGNUM вчера в 23:05
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Общество
Госдума анонсировала выплату новых пособий для одиноких родителей
Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, что в проект входят такие инициативы, как установление зарплаты для преподавателей не ниже средней по региону и стране в целом.
Газета.Ru вчера в 20:55
Здоровье
В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Здоровье
Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
Ранее LIVE24 сообщало о рекомендации Александра Мясникова выпивать не более 5 чашек кофе в день.
Live24 вчера в 03:13
Футбол
«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России
Газета Metro вчера в 13:32
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости вчера в 05:23
Футбол
Московский ФК «Спартак» может обзавестись фарм-клубом в РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» может оказать финансовую помощью подмосковному ФК «Химки», чтобы те смогли принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21.
Mockva.ru 18 июля в 16:35
Футбол
Ловчев: «От меня бы Малком не убежал»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление команды в полуфинале Кубка РФ с «Зенитом».
ProstoProSport вчера в 23:44
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия вчера в 11:55
Футбол
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: в логове «волков»
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Англии, в котором 20 июля «Вулверхэмптон» принимает «Кристал Пэлас».
Все про Спорт ру вчера в 05:55
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Месси выиграл гонку бомбардиров Примеры четвертый год подряд, а в этом сезоне он также стал и лучшим ассистентом турнира.
Sports.ru вчера в 17:22
Армия и оружие
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад На прошедшей неделе на границе между Арменией и Азербайджаном произошли самые крупные за последние несколько лет вооруженные столкновения, уже получившие название «четырехдневная война».
Коммерсантъ вчера в 17:55
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51