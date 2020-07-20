Финансы
РИА НовостиИсследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Авто
Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1
В июне в Сети стали появляться первые снимки новой генерации немецкого кроссовера, сделанные шпионами.
SpeedMe 18 июля в 05:01
Авто
Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
Концерн Great Wall владеет брендами Haval, Wey, Ora и Great Wall Pickup, так что разработки китайской фирмы со временем могут появиться на моделях для российского рынка.
Motor вчера в 04:33
Игры
СМИ: официальный магазин PlayStation будет продавать по одной PS5 на человека
В онлайн-магазин PlayStation Direct нельзя будет купить больше одной PlayStation 5. Об этом сообщил портал Wccftech.
CyberSport.ru 00:01
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Армия и оружие
Китай перебросил на остров в Южно-Китайском море группу истребителей
Пекин, 19 июля 2020, 10:24 — REGNUM Китайская Народная Республика перебросила крупную группу истребителей J-11B на военную базу на острове Вуди на территории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
REGNUM вчера в 03:24
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке
Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
Avtovesti.com вчера в 04:27
Общество
В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки
RT на русском вчера в 01:10
Игры
В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X
В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru вчера в 07:46
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 18 июля в 10:18
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Evo-rus.com 17 июля в 07:27
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Согласно опубликованному документу, в РФ будет запрещено использовать для ремонта автомобилей запасные части, бывшие в употреблении.
Новые автомобили вчера в 23:00
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета 18 июля в 18:17
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости вчера в 21:33
Авто
В Уфе объявлен аукцион по продаже арестованных машин
В Уфе в середине августа состоятся торги по продаже арестованного имущества, в том числе, автомобилей.
UfacityNews.ru вчера в 22:29
Авто
Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 23:10
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Авто
Kia представит свой новый кроссовер Sonet в августе
Kia Motor готовится к демонстрации Sonet и объявила, что мировая премьера субкомпактного внедорожника состоится 7 августа.
Avtovesti.com 18 июля в 04:22
Общество
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан
Известия вчера в 21:25
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Авто
Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом
Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
Драйв 17 июля в 08:38
Технологии
Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России
Рынок цифровой дизайнерской одежды в России пока только развивается, но имеет хорошие перспективы.
Телеканал 360° вчера в 20:35
Гаджеты
Рекордсмены среди TWS-наушников предстали во всей красе
Напомним, TWS (True Wireless Stereo) — это полностью беспроводные наушники, которые не соединены между собой кабелем.
iXBT.com 00:03
Здоровье
Пять указывающих на рак кишечника симптомов назвали британские медики
Live24 вчера в 07:23
Политика
Bloomberg: элиты РФ получили вакцину от коронавируса еще в апреле
У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
URA.Ru вчера в 23:51