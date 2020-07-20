Финансы

РИА НовостиРИА НовостиИсследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Около 30% россиян планируют забрать вклады при минимальных ставках

Online47.ru00:43

Россияне рассказали о сберегательной стратегии

Известия00:41

До 30 % вкладчиков заберут средства из банков при падении доходности: исследования «Росгосстрах банка» и НАФИ

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Каждый третий россиянин заберет вклад при минимальных ставках

АБН00:01

Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъвчера в 23:32

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1

В июне в Сети стали появляться первые снимки новой генерации немецкого кроссовера, сделанные шпионами.
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СМИ: официальный магазин PlayStation будет продавать по одной PS5 на человека

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Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
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Китай перебросил на остров в Южно-Китайском море группу истребителей

Пекин, 19 июля 2020, 10:24 — REGNUM Китайская Народная Республика перебросила крупную группу истребителей J-11B на военную базу на острове Вуди на территории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
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Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке

Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
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Общество

В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки

RT на русском вчера в 01:10
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Игры

В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X

В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru вчера в 07:46
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Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
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Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»

Evo-rus.com 17 июля в 07:27
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Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

Согласно опубликованному документу, в РФ будет запрещено использовать для ремонта автомобилей запасные части, бывшие в употреблении.
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
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Спорт

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
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Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

РИА Новости вчера в 21:33
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Авто

В Уфе объявлен аукцион по продаже арестованных машин

В Уфе в середине августа состоятся торги по продаже арестованного имущества, в том числе, автомобилей.
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Авто

Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

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Kia представит свой новый кроссовер Sonet в августе

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Avtovesti.com 18 июля в 04:22
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Общество

Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан

Известия вчера в 21:25
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Гаджеты

AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia

Evo-rus.com вчера в 15:02
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Авто

Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом

Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
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Технологии

Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России

Рынок цифровой дизайнерской одежды в России пока только развивается, но имеет хорошие перспективы.
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Рекордсмены среди TWS-наушников предстали во всей красе

Напомним, TWS (True Wireless Stereo) — это полностью беспроводные наушники, которые не соединены между собой кабелем.
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Пять указывающих на рак кишечника симптомов назвали британские медики

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Bloomberg: элиты РФ получили вакцину от коронавируса еще в апреле

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
URA.Ru вчера в 23:51
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