Финансы

РИА НовостиРИА НовостиИсследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Россияне рассказали о сберегательной стратегии

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Около 30% россиян планируют забрать вклады при минимальных ставках

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Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъвчера в 23:32

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07
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Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

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Автобус вылетел с дороги и сбил двух человек на остановке на юго-востоке Москвы.
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Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском вчера в 19:35
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Шоу-бизнес

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Минск, 19 июля 2020, 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания.
REGNUM вчера в 16:11
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Общество

В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников.
РБК 01:55
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Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru вчера в 03:27
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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Здоровье

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Ранее исследователи подтвердили безопасность продукта при регулярном употреблении, заявив, что без вреда для здоровья можно ежедневно съедать по одному яйцу.
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Происшествия

Ребенок пострадал при падении горки на детской площадке в Бийске

Известия 00:34
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Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
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Происшествия

В Кузбассе за прошедшие выходные утонули трое детей и взрослый

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Шансы Перми на снятие карантина снижаются

Ситуация с COVID-19 в Пермском крае развивается по неблагоприятному сценарию и снятие карантина каждый день отдаляется.
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Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
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Роскачество перечислило опасные для человека виды рыб

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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
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Автоспорт

Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено из-за гимна Венгрии

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Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан

На допросе подозреваемый сообщил, что делал это из-за неприязненного отношения к мальчику.
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Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.
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В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

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Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
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