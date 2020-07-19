Финансы
РИА НовостиИсследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
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Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World
Скорее всего, Ясенев попал в команду разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Вот как должен выглядеть ремастер Diablo.
Cyber.sports.ru 17 июля в 11:47
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В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай
Число случаев COVID-19 в регионе выросло до 1239 За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 22 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
АМИТЕЛ 17 июля в 23:20
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
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В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета 21:48
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Ростов-на-Дону, 19 июля 2020, 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области.
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Общество
Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске собрал тысячи человек
ИА Красная Весна 13:44
Здоровье
Забайкалье может войти в список исследований популяционного иммунитета к Covid – 19
Главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила, что край может войти в список регионов для проведения исследований популяционного иммунитета к коронавирусу.
ZAB.RU 23:03
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году
МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 20:19
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
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Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
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Авто
Kia представит свой новый кроссовер Sonet в августе
Kia Motor готовится к демонстрации Sonet и объявила, что мировая премьера субкомпактного внедорожника состоится 7 августа.
Avtovesti.com вчера в 04:22
Происшествия
В Бурятии в ДТП погиб депутат Народного Хурала
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Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Здоровье
Проект "Квартал "Подсолнух" планируют реализовать в Ульяновской области для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
Глава региона подчеркнул необходимость продолжать создавать комплексную систему реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья совместно с некоммерческими организациями.
НТА-Приволжье 17 июля в 10:38