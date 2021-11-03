Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году, отмечается в исследовании.
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.
Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.