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Исследование Банкавто показало, что цены на автомобили до конца года вырастут еще на 4-5%

Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости
"Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%", - отмечает эксперт Банкавто.
РИА Новости
Среди драйверов роста — повышенный спрос и дефицит автомобилей.
РИА Новости
Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году, отмечается в исследовании.
ПРАЙМ

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