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Исследование «Эвотора»: цена на гречку за год в несетевой рознице выросла на 24 процента

Цены на продукты в несетевой рознице РФ в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка, пельмени и сосиски, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".
РИА Новости
Пюре и лапша быстрого приготовления подорожали на 17%.
РИА Новости
Сигареты, продающиеся в традиционной (несетевой - ред.) рознице, выросли в цене на 14%, алкоголь - на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса - также на 4%.
РИА Новости
Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, творог и какао — на 3%.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Гречка за год подорожала на 24% в несетевой рознице
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Исследование «Эвотора»: цена на гречку за год в несетевой рознице выросла на 24 процента
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