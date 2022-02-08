РИА НовостиИсследование «Эвотора»: цена на гречку за год в несетевой рознице выросла на 24 процентаЦены на продукты в несетевой рознице РФ в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка, пельмени и сосиски, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".РИА НовостиПюре и лапша быстрого приготовления подорожали на 17%.РИА НовостиСигареты, продающиеся в традиционной (несетевой - ред.) рознице, выросли в цене на 14%, алкоголь - на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса - также на 4%.РИА НовостиКефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, творог и какао — на 3%.ПРАЙМЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиLife.ruПодробнее о событииГречка за год подорожала на 24% в несетевой розницеНародные новости23:52Исследование «Эвотора»: цена на гречку за год в несетевой рознице выросла на 24 процентаРИА Новости21:36Самое цитируемоеГречка и ещё два продукта выросли в цене за год более чем на 20%Life.ru22:54В России сильнее всего подорожали пельмени и сосискиФедералПресс22:31Гречка, сосиски и пельмени подскочили в цене больше всех - аналитикиЦарьград22:14Выяснилось, какие продукты за год подорожали больше всегоСвободная Пресса21:50Гречка и сосиски выросли в цене за год более чем на 20%Московский Комсомолец23:32Показать ещёОценить12Поделиться