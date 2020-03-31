В среднем при потере работы россияне смогут прожить на свои сбережения в течение 63 дней. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого поступили в РБК.

с чего всё началось

Семейные россияне лучше справятся с потерей работы, чем холостые - к такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Они провели опрос и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии коронавируса и на какой срок людям хватит накоплений.

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Общество Трафик иностранных ресурсов могут ограничить В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.

Политика Правительство расширит меры поддержки бизнеса Мишустин отметил, что в текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти.

Происшествия Под Тулой столкнулись 40 автомобилей Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Шоу-бизнес Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк» На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.

Общество В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.

Происшествия В Крыму наказали родителей подростков, не соблюдавших ограничений Правоохранители привлекли к административной ответственности родителей четырех подростков, которые находились в местах массового пребывания людей, несмотря на действующий запрет, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника полиции МВД по РК Александра Смаглина.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Общество Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.