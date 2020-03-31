Коронавирус
Комсомольская правдаИсследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня
Семейные россияне лучше справятся с потерей работы, чем холостые - к такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Они провели опрос и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии коронавируса и на какой срок людям хватит накоплений.
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В среднем при потере работы россияне смогут прожить на свои сбережения в течение 63 дней. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого поступили в РБК.РБК00:33
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