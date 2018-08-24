Коронавирус
НТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца
По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.РБК00:33
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Экономика
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Общество
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Общество
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Армия и оружие
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Общество
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Общество
Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе
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Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Экономика
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Общество
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Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
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Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Политика
Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии
В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.