Коронавирус

НТВНТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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с чего всё началось

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
РБК00:33

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63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

Вести.Ru05:06

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Lenta.ru03:30

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33

Россиянам хватит накоплений при потере работы только на два месяца

News.ru02:54

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

НТВ02:57
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Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

В Башкирии вводится режим полной самоизоляции

Сегодня в 20 часов в республике вступит в силу указ Главы Башкирии о полной самоизоляции жителей региона из-за угрозы коронавируса.
ПроТуймазы 02:25
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Общество

Налог на самозанятых распространят на всю страну

Право принимать решение о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» предоставят самим региональным властям.
Современный Предприниматель 03:20
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 06:18
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья вчера в 11:43
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Футбол

«Спартак» не интересуется Сулеймановым

Как стало известно «СЭ», информация «Известий» об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову не соответствует действительности.
Спорт-Экспресс вчера в 13:28
Политика

Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США

Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
Журналистская правда 07:12
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

В Псковской области ограничены поездки между районами

Для жителей Псковской области ограничены поездки по области, перемещаться можно только внутри границ муниципальных образований.
Псковское агентство информации 07:27
Армия и оружие

В Ливии сбит турецкий ударный беспилотник

В Ливии сбит очередной турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 . Это произошло сегодня ночью к югу от Триполи.
ANNA-News 06:38
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Свойкировский.рф 07:38
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе

Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ.
ТАСС 05:52
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Экономика

Эксперт Минфина разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.
Российская газета 07:54
Общество

На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
Российская газета 06:38
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Политика

Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
РЕН ТВ 07:47
Общество

Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.
Известия 06:56
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