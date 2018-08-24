Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.

с чего всё началось

По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

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