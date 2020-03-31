Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом почти половина, 42 процента, после увольнения будет в состоянии оплачивать все необходимые расходы лишь в течение месяца. Такие результаты показал опрос аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК00:00

Подробнее о событии

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

Две трети жителей России оказались без сбережений в кризис – исследование

REGNUM00:47

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Коммерсантъ02:48

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Lenta.ru03:30

Многие россияне – их почти две трети — в кризис остались без накоплений

Эхо Москвы02:03

Россияне встретили кризис без накоплений

URA.Ru02:12
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Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
RT на русском 02:45
Политика

Украинцы поставили бывшую империю на грань голода

В Великобритании из-за коронавируса может начать не хватать еды.
РИА Новости 01:00
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Захарова заявила о предвзятости к гражданам РФ за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через соцсеть Facebook поделилась с читателями историей одной состоятельной пары, чьи дети проживают в Лондоне.
iReactor 29 марта в 08:45
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Игры

Состоялся международный релиз Persona 5 Royal — лучшей игры марта по версии Metacritic

CyberSport.ru 03:21
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Общество

«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России

Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.
Planet Today вчера в 08:46
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
SM News 02:48
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Культура

Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Дилетант 29 марта в 10:02
Общество

Минтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска

Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
Московский Комсомолец 03:42
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Общество

В России с 1 апреля повысят пенсии

В России с 1 января 2020 года на 6,6% повысились пенсии.
Кубань 24 02:20
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Политика

Путин дал полпредам поручения по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями главы государства в федеральных округах и дал ряд поручений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Общество

Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Московский Комсомолец вчера в 20:43
Здоровье

Обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой.
ToDay News Ufa 01:31
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Общество

В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 11:00
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
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