Коронавирус
Lenta.ruУ россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом почти половина, 42 процента, после увольнения будет в состоянии оплачивать все необходимые расходы лишь в течение месяца. Такие результаты показал опрос аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).РБК00:00
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