Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаИсследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Семейные россияне лучше справятся с потерей работы, чем холостые - к такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Они провели опрос и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии коронавируса и на какой срок людям хватит накоплений.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

В среднем при потере работы россияне смогут прожить на свои сбережения в течение 63 дней. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого поступили в РБК.
РБК00:33

Подробнее о событии

Голодное лето 2020 года: сбережения многих россиян иссякнут к июню

News.ru09:42

63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

Вести.Ru05:06

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

НТВ02:57

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Lenta.ru03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество

В России вводят запрет на наличные и банковские карты

Отмечается, что в целях противодействия коронавирусной инфекции крупные игроки рынка перестанут принимать к оплате наличные и банковские карты.
Primpress.ru 13:00
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России

Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением выше 1 млн человек в России наблюдается в Нижнем Новгороде (3,7).
RT на русском 05:49
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Происшествия

В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

Газета.Ru 05:38
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Доктор Питер 15:30
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
Хоккей

Игроки назвали Макдэвида лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – 4-й

Хоккеисты НХЛ назвали Коннора Макдэвида лучшим нападающим лиги. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).
Sports.ru 11:15
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли еще 837 человек

В Италии продолжают массово умирать от коронавируса. За последние сутки умерли 837 человек, сообщают местные власти.
Росбалт 12:21
Шоу-бизнес

Светлана Лобода решила преобразиться

Еще одна звезда решила преобразиться во время самоизоляции – Светлана Лобода перекрасилась в светло-русый и предстала перед поклонниками в новом образе: «Время перемен», - объявила певица.
Newia.ru 14:32
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Общество

В Пермском крае со 2 апреля вводится режим самоизоляции

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ввёл в регионе режим самоизоляции граждан.
Новый компаньон 08:47
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Здоровье

За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек

За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Газета.Ru 14:59
Экономика

Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей

В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей.
Lenta.ru 17:47
Наука

Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Известия 16:00
Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 12:18
Авто

Kia XCeed получил премию за дизайн

Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
За рулем 11:45
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Технологии

Звёзды «Клиники» запустили подкаст, где пересматривают сериал с комментариями

Игромания.ру 13:07
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец 13:43
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Общество

Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Невьянский городской суд Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело по видеозвонку в мессенджере WhatsApp.
Екатеринбург Онлайн 17:59
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное