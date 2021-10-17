Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По информации портала, турецкий лидер не пойдет на открытое противостояние по причине поддержки Россией сирийского руководства, ведь любые агрессивные меры в отношении Сирии приведут к отпору со стороны РФ.
Адвокат назвал заявления украинских властей «опасной эпидемией недержания языка за зубами» и также удивился зацикленности Кулебы на Поклонской, в шутку предположив, что бывший депутат Госдумы «является чиновнику во снах и обидно дразнит».