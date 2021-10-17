Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Александр Яковлев, являющийся заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы в Республике Коми, поделился информацией о том, как не заразиться коронавирусом COVID-19, об этом стало известно порталу solenka.info.