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Исследование «Росгосстрах банка» показало, что россияне стали больше тратить на отпуск

Исследование "Росгосстрах банка" показало, что в этом году россияне потратили на отпуск больше, чем в прошлом, пишет РИА Новости.
Вестник Кавказа
В 2021 году россияне стали больше тратить на отпуск.
Московский Комсомолец
Каждый десятый россиянин уложился в 75-100 тысяч рублей, еще 9% участников опроса — в 25-50 тысяч рублей и 7% — в 50-75 тысяч рублей.
РИА Новости
Примерно 5% граждан потратили на отдых в текущем году 100-150 тысяч рублей.
РИА Новости

С чего всё началось

Исследование «Росгосстрах банка» показало, что россияне стали больше тратить на отпуск
Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:14

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Россияне стали больше тратить на отпуск
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