Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".
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Эксперты: система здравоохранения в РФ тратит более 1,1 трлн рублей в год на курильщиков

Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,1 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.
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