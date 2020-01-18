Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,1 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

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