Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья. Это самый короткий срок сбора денег на коттедж в России.

Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома

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