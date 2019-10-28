Экономика
Российская газетаИсследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома
Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья. Это самый короткий срок сбора денег на коттедж в России.
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Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре
В связи с празднованием в следующий понедельник Дня народного единства выходные продлятся три дня — со 2 по 4 ноября включительно.
BFM.ru 04:53
Происшествия
Грузовик со щебнем парализовал движение на трассе «Скандинавия»
В Ленинградской области затруднено движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия». Причиной стал перевернувшийся грузовик с щебнем.
Известия 02:26
Происшествия
Гололед стал причиной массовых аварий в Петербурге
Ночное понижение температуры после дождивого воскресенья стало причиной гололеда на дорогах в Петербурге.
Росбалт 03:35
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
ТАСС 04:35
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Путешествия
Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму
Lenta.ru 04:32
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости 26 октября в 14:55
Политика
Украинский премьер назвал показухой борьбу с контрабандой в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой в стране, назвав ее показухой.
Lenta.ru 04:25
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
Автоновости дня 03:48
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
РИА Новости 26 октября в 12:00
Наука
В России создали новый материал для аэрокосмической техники
Ученые из НИТУ «МИСиС» вместе с коллегами из Объединенного института высоких температур РАН впервые получили 3D-композит на основе алюминия, прочность которого на 20% выше, чем у используемых в аэрокосмической технике порошковых материалов.
Индикатор 02:49
Наука
Ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки
Французские ученые выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки, не разрушая ее целостности.
OAnews 02:34
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Кино
Анджей Сапковский уверен, что сериал по «Ведьмаку» повторит успех «Игры престолов»
Польский писатель Анджей Сапковский дал интервью итальянскому изданию Corriere la Lettura, в котором заявил, что сериал по его циклу книг «Ведьмак» от Netflix повторит успех «Игры престолов», если не превзойдёт его.
Игромания.ру 03:39
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Шоу-бизнес
За годовалой дочкой больной Анастасии Заворотнюк ухаживает бабушка
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Происшествия
В Североуральске лесовоз повредил газопровод
Известия вчера в 13:12
Здоровье
Глава Минздрава назвала примерные сроки перехода на систему лекарственного страхования
Министерство здравоохранения России рассчитывает перейти на систему полного или частичного возмещения стоимости лекарств в амбулаторном звене в течение двух-трёх лет, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
Парламентская газета 03:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Культуромания 03:52
Экономика
Forbes: Сестры из Липецкой области с нуля создали агрохолдинг с выручкой 17,1 млрд рублей
Сестры-близнецы Евгения Уваркина и Елена Латышева с нуля создали агрохолдинг, выручка которого в прошлом году составила 17,1 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 04:20
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Регион online 26 октября в 13:03
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Газета.Ru вчера в 02:43