Исследование банка «Русский стандарт»: россияне стали больше тратить на здоровье
В рамках исследования аналитики изучили статистику трат категории "Здоровье" по картам банка за пять месяцев 2021 года и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год.В источнике
С чего всё началось
Исследование банка «Русский стандарт»: россияне стали больше тратить на здоровье
Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости02:09