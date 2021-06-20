России для выхода из группы нужно чудо. За 13 лет сотворить его получилось лишь дважды

Ответ может ужаснуть: всего один раз – на Евро-2008, когда в третьем туре группового этапа команда Хиддинка победила конкурентов из Швеции — 2:0. Был ещё один случай – но не на крупном турнире: осенью 2015-го, когда сборную возглавил Леонид Слуцкий, нам нужно было побеждать тех же шведов, чтобы продолжить борьбу за попадание на Евро.