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Исследование банка «Русский стандарт»: россияне стали больше тратить на здоровье

В рамках исследования аналитики изучили статистику трат категории "Здоровье" по картам банка за пять месяцев 2021 года и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год.В источнике

С чего всё началось

Исследование банка «Русский стандарт»: россияне стали больше тратить на здоровье

Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
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