Экономика
ТАССИсследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза
Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
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Общество
Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 17:18
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК 12:15
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
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Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC
Пётр Ян 27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года.
Pravda.Ru 02:10
Политика
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости 11:36
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Кино
Кинопродюсер раскрыл детали сюжета второй части «Аватара»
Во второй части «Аватара» зрители смогут увидеть развитие истории двух главных героев, Джейка и Нейтири.
МИР 24 03:50
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Экономика
Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса
«Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Компания 09:15
Происшествия
Протесты из-за гибели афроамериканца при задержании захватили США
Тwіттеr Протестные акции из-за смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, которые начались в Миннеаполисе, перекинулись на другие города США.
РЕН ТВ 08:10
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Футбол
17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко
17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 12:08
Политика
Кадыров назвал условие прощения евроичкерийцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину.
Lenta.ru 06:12
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Жителей квартир хотят обязать сообщать соседям о начале ремонта
Предполагается, что уведомление соседей будет происходить путём разрешения объявления о ремонте в общедоступных местах для всех жителей многоквартирного дома.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:25
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
NewInform 02:30
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Кино
Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни
Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
Popcornnews.ru вчера в 03:20
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38