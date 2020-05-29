Экономика

ТАССТАССИсследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
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Количество безработных в России может вырасти в 2-3 раза

Мойка7817:42

Безработица в России может вырасти в три раза

Русская Планета17:40

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС17:20

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Каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19 - BCG

ПРАЙМ17:01

Эксперты предупредили о росте числа безработных в России в два-три раза

Банки.ру17:01

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК17:00
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Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс 07:44
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Общество

Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
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Общество

Галкин спародировал совещание Путина и Собянина

Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
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Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

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РБК 12:15
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Здоровье

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В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Пётр Ян 27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года.
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Политика

Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости 11:36
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У Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
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Общество

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Piter.tv 13:44
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
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Кино

Кинопродюсер раскрыл детали сюжета второй части «Аватара»

Во второй части «Аватара» зрители смогут увидеть развитие истории двух главных героев, Джейка и Нейтири.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Экономика

Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса

«Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Протесты из-за гибели афроамериканца при задержании захватили США

Тwіттеr Протестные акции из-за смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, которые начались в Миннеаполисе, перекинулись на другие города США.
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17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину.
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Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
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Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

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В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

РИА Новости 08:21
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Общество

Жителей квартир хотят обязать сообщать соседям о начале ремонта

Предполагается, что уведомление соседей будет происходить путём разрешения объявления о ремонте в общедоступных местах для всех жителей многоквартирного дома.
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Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные

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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
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Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни

Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
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В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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