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ТАССТАССИсследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%

Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45

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Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%

Национальная служба новостей00:29

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК02:11

Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%

ТАСС01:32

Сотовая связь подорожала на 8% за полгода и может ещё вырасти на 14%

News.ru02:19

В России сотовая связь подорожает еще на 14 процентов

ФедералПрессвчера в 23:42

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ruвчера в 20:13

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Коммерсантъвчера в 18:45
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество

Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам республики.
Известия 02:27
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Авто

Новая Skoda Octavia получила «заряженную» версию RS с полным приводом

Напомним, Skoda представила спортверсию RS новой Octavia четыре месяца назад – первым представителем семейства стал 245-сильный (400 Нм) переднеприводный заряжаемый гибрид RS iV.
Автостат вчера в 03:16
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Наука

Жир на животе может провоцировать ускоряющие старение заболевания

МедиаПоток вчера в 08:38
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Кино

Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе

Глагол. Иркутское обозрение 01:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Авто

Kia опубликовала цены на обновленный седан K5 2021

Бывшая модель Optima, которая получила новое название К5, будет предлагаться по цене от 23 тысяч 490 долларов.
Evo-rus.com 01:15
2
Здоровье

В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии

Роспотребнадзор по республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Здоровье

Госдума одобрила законопроект о создании регистра пациентов-льготников

Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания».
Фармацевтический вестник вчера в 09:37
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
1
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости вчера в 23:52
10
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь

На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
2
Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК вчера в 19:00
11
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости 06 июля в 15:28
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 06 июля в 04:06
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Армия и оружие

«Подвинься, Америка»: ПАК ДА создается для «тыловой работы»

Военное обозрение 02:04
Армия и оружие

В Минобороны утверждают, что открытый в Омске госпиталь работает

КП - Омск 02:29
5
Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
76
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском 01:40
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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