Коронавирус
ТАССИсследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.
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Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
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Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%
Национальная служба новостей00:29
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Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам республики.
Известия 02:27
Авто
Новая Skoda Octavia получила «заряженную» версию RS с полным приводом
Напомним, Skoda представила спортверсию RS новой Octavia четыре месяца назад – первым представителем семейства стал 245-сильный (400 Нм) переднеприводный заряжаемый гибрид RS iV.
Автостат вчера в 03:16
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Наука
Жир на животе может провоцировать ускоряющие старение заболевания
МедиаПоток вчера в 08:38
Кино
Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе
Глагол. Иркутское обозрение 01:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Авто
Kia опубликовала цены на обновленный седан K5 2021
Бывшая модель Optima, которая получила новое название К5, будет предлагаться по цене от 23 тысяч 490 долларов.
Evo-rus.com 01:15
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о создании регистра пациентов-льготников
Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания».
Фармацевтический вестник вчера в 09:37
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь
На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК вчера в 19:00
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости 06 июля в 15:28
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 06 июля в 04:06
Армия и оружие
«Подвинься, Америка»: ПАК ДА создается для «тыловой работы»
Военное обозрение 02:04
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском 01:40
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18