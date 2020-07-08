Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%

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