Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Четыре из 10 компаний проведут новогоднюю вечеринку для работников в ресторане, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Superjob. По данным опроса, в 17% компаний запланирован корпоратив в офисе, а 18% и вовсе не собираются устраивать вечеринку.

Исследование: около 40% новогодних корпоративов пройдут в ресторанах

Происшествия В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.

Политика Путин и Лукашенко завершили переговоры Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.

Политика Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Политика Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Общество Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем 31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.

Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.

Общество Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.