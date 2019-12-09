Общество

Татар-информТатар-информИсследование: около 40% новогодних корпоративов пройдут в ресторанах

Четыре из 10 компаний проведут новогоднюю вечеринку для работников в ресторане, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Superjob. По данным опроса, в 17% компаний запланирован корпоратив в офисе, а 18% и вовсе не собираются устраивать вечеринку.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы

Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:09

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38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы

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Бел.Ру07 декабря в 13:23

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VSE42.RUвчера в 23:53

Исследование: около 40% новогодних корпоративов пройдут в ресторанах

Татар-информвчера в 23:36
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В WhatsApp появилась новая функция

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