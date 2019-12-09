Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Четыре из 10 компаний проведут новогоднюю вечеринку для работников в ресторане, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Superjob. По данным опроса, в 17% компаний запланирован корпоратив в офисе, а 18% и вовсе не собираются устраивать вечеринку.

Исследование: около 40% новогодних корпоративов пройдут в ресторанах

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