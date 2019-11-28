Недвижимость
Газета.RuИсследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года. Это в два раза больше среднего показателя по всей России и в восемь раз длиннее срока оплаты жилищного кредита в Челябинской области.
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Политика
Россия и Украина провели переговоры по газу
Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Политика
Президент Чехии высказался об установке памятника генералу Власову
Чехии не стоит забывать о том, что лидер русских коллаборационистов генерал Андрей Власов и его сторонники были предателями родины.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Общество
Министрам соцзащиты, образования и спорта Сахалинской области утвердили KPI
Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Авто
В России введен ГОСТ для классических автомобилей
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова опубликовала фото без одежды
Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал снимки, которые опубликовала Сябитова, назвав их слишком уж откровенными.
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Экономика
Экономика умирает: долги по зарплатам на Украине выросли на треть
Экономика «незалежной» продолжает умирать, фиксируется значительный рост суммы задолженности по зарплатам.
Экономика
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Технологии
Xiaomi представила меняющую форму кровать
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Политика
Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии
Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу, сообщают «Дни.ру».
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям
На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).