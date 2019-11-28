Недвижимость

Газета.RuГазета.RuИсследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года. Это в два раза больше среднего показателя по всей России и в восемь раз длиннее срока оплаты жилищного кредита в Челябинской области.
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В Иркутской области ипотеку можно закрыть за 4 года

SIA.ru28 ноября в 01:39

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

Газета.Ru28 ноября в 12:55

Эксперты рассказали о сроках выплаты ипотеки в России

Известия28 ноября в 06:54

«Авито» назвало регионы, где можно быстрее закрыть ипотеку

РБК28 ноября в 05:06

Эксперты посчитали, сколько лет надо выплачивать ипотеку за «однушку»

News.ru28 ноября в 22:14

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

REGNUM27 ноября в 21:33

Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

ТАСС27 ноября в 19:05
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
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Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывание председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
Газета.Ru 12:55
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
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В центре Киева неизвестный открыл стрельбу по внедорожнику, в результате чего от полученных ранений скончался находившийся в машине ребёнок.
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Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
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Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
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В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
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Около 100 болельщиков позвонили на горячую линию поддержки перед игрой «Зенит» - «Спартак»

Порядка 100 человек позвонили на горячую линию поддержки болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
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Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

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Космос

Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации

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Армия и оружие

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С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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Хоккей

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На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

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В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
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Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
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