Недвижимость
Комсомольская правдаЭксперты определили средний срок выплаты ипотеки в России
Специалисты брали среднюю цену однокомнатной квартиры на вторичном рынке за ноябрь 2019 года - около 3,4 миллиона рублей, и среднюю зарплату - 39,2 тысячи рублей. По этим данным, быстрее всего ипотечный кредит могут выплатить в Челябинской области, где у семьи на это уйдет два года и восемь месяцев.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Хоккей
«Даллас» уступил «Миннесоте» в матче НХЛ. Радулов не реализовал буллит
«Даллас Старз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
ВСК займется развитием «коммуналки» в военных городках
Военно-строительная компания, в числе прочего, займется улучшением состояния коммунальной инфраструктуры в военных городках, эта работа будет идти вместе с местными органами власти, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Футбол
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Дзюбы
Фанаты московского "Спартака" вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы во время матча чемпионата России.
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Общество
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Фигурное катание
Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание MVP сезона в мире
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Политика
Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Происшествия
Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов
Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Происшествия
Боевики атаковали церковь в Буркина-Фасо: 14 человек погибли
Жертвами атаки вооруженных боевиков на церковь в Буркина-Фасо стали по меньшей мере 14 человек, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Наука
Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам
Группа зарубежных ученых разработала очки, которые определяют уровень сахара в крови по слезам.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Футбол
Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Политика
Грузинская оппозиция анонсировала скорое начало митингов в регионах
Один из лидеров объединенной оппозиции Грузии Георгий Вашадзе сообщил журналистам, что в ближайшее время начало митингов стоит ожидать не только в Тбилиси, но и в регионах страны.