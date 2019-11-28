Недвижимость

Газета.RuГазета.RuИсследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года. Это в два раза больше среднего показателя по всей России и в восемь раз длиннее срока оплаты жилищного кредита в Челябинской области.
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