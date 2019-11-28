Недвижимость
Газета.RuИсследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года. Это в два раза больше среднего показателя по всей России и в восемь раз длиннее срока оплаты жилищного кредита в Челябинской области.
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Политика
ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
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Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
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Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
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Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
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ЦСКА не сумел обыграть «Лудогорец» и вылетел из Лиги Европы
Московский ЦСКА должен был обыграть болгарский "Лудогорец" на своем поле со счетом 4:0 или с разницей в пять мячей, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но армейцы даже не смогли просто победить, сведя встречу к ничьей.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Авто
Новый Renault Sandero станет современным
Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
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«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
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«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Армия и оружие
Черноморский флот получит 16 кораблей и судов обеспечения
«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», - рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Авто
Представлен обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLB
Представители компании Mercedes-Benz анонсировали выход обновленной версии кроссовера GLB.
Единоборства
Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Технологии
Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI
Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
Общество
Казань стала лидером среди российских городов по качеству жизни
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.