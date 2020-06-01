Экономика
ТАССИсследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае
Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".
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Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры
Коммерсантъ31 мая в 17:01
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Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Экономика
СМИ узнали детали плана восстановления занятости и доходов россиян
План восстановления экономики России, занятости и доходов населения содержит как уже объявленные меры — прямые выплаты на детей, увеличение пособия по безработице, так и ряд новых.
Life.ru 04:19
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Общество
Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды
69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Происшествия
СУ СКР ищет виновных во вспышке коронавируса в психдиспансере
Следственное управление СКР по Саратовской области организовало проверку по факту массового заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:07
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Футбол
«Барселона» достигла соглашения с Лаутаро Мартинесом
Совсем скоро каталонцы подпишут официальное соглашение с «Интером» о переходе.
ГЛАС.RU вчера в 22:55
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Общество
Безработица заставила испанцев выйти на антиамериканские митинги
Тысячи работников завода по производству алюминия выходят на митинг в голливудском стиле.
Вести.Ru 00:18
Здоровье
Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат
Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
Взгляд-инфо 01:40
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Авто
Микроавтобус Opel Zafira Life получил спецверсию в РФ
Как сообщает пресс-центр немецкого бренда, Opel Zafira Life в исполнении Black Edition отличается особой окраской кузова «черный металлик», ксеноновыми фарами и светодиодными ДХО.
SpeedMe 03:48
Общество
В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 — без симптомов изолированы на дому.
ИА Красная Весна 31 мая в 05:19
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38