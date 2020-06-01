Экономика

ТАССТАССИсследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".
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В крупнейших городах России рухнула стоимость аренды жилья

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Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

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Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ТАСС31 мая в 05:17

Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры

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Снижение цен на аренду жилья в России начинает замедляться

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Эксперты: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ФедералПресс31 мая в 06:30

В мае аренда «однушек» в Казани подешевела на 3%

Реальное времявчера в 04:06
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

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Газета.Ru вчера в 17:24
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
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Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Экономика

СМИ узнали детали плана восстановления занятости и доходов россиян

План восстановления экономики России, занятости и доходов населения содержит как уже объявленные меры — прямые выплаты на детей, увеличение пособия по безработице, так и ряд новых.
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

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Общество

Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды

69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Происшествия

СУ СКР ищет виновных во вспышке коронавируса в психдиспансере

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Общество

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РБК вчера в 19:43
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Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
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Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
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Происшествия

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«Барселона» достигла соглашения с Лаутаро Мартинесом

Совсем скоро каталонцы подпишут официальное соглашение с «Интером» о переходе.
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
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В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

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