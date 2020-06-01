Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

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