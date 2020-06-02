Экономика
ТАССИсследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае
Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".
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Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры
Коммерсантъ31 мая в 17:01
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Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Суть событий 02:08
Политика
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля
Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
Общество
Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников
Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Общество
Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне
Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
RT на русском 01:31
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Здоровье
Назван опасный фактор для молодых людей с коронавирусом
Согласно статистике тяжелых случаев, ожирение является фактором риска даже для молодых людей.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество
Названы три правила измерения температуры
Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов рассказал о судьбоносном знакомстве с Сашей Савельевой
Актер Кирилл Сафонов рассказал, как познакомился со своей супругой солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой, с которой они в браке уже десять лет.
Пятый канал вчера в 06:24
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
Игры
В Sony подтвердили, что The Last of Us: Part II будет совместима с PS5
Представители Sony сообщили, что игра The Last of Us: Part II будет совместима с новой консолью PlayStation 5. На сегодняшний день геймеры с нетерпением ждут выхода новой консоли и новой игры The Last of Us: Part II.
Vevby.ru вчера в 18:52
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских танков Т-90 в Индии
Издание Sohu сообщает, что КНР пригрозила уничтожить российские танки Т-90, принадлежащие Индии, которые были стянуты в район Ладакха.
RuNews24.ru вчера в 23:17
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Общество
Итальянские медики заявили о капитуляции коронавируса
«Коронавирус в Италии клинически больше не существует», – заявил Зангрильо.
Взгляд.ру 02:03
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкой оружейной компании SIG Sauer, в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW), которая предполагает полную замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы, в армию Соединенных Штатов стало поступать стрелковое оружие нового поколения от немецкого компании.
Военное дело 00:08
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19
Врачи-вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:01
Армия и оружие
В Идлибе предупредили о грядущем обострении в Сирии
Ответственность за обострение ситуации лидер идлибской группировки возложил на официальный Дамаск.
Аргументы недели 31 мая в 16:19
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Наука
Создана новая периодическая таблица элементов
Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59