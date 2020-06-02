Экономика

ТАССТАССИсследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".
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В крупнейших городах России рухнула стоимость аренды жилья

Lenta.ru00:00

Снижение цен на аренду жилья в России начинает замедляться

Народные новости31 мая в 11:52

В мае аренда «однушек» в Казани подешевела на 3%

Реальное времявчера в 04:06

Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры

Коммерсантъ31 мая в 17:01

Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

РБКвчера в 06:12

Эксперты: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ФедералПресс31 мая в 06:30

Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ТАСС31 мая в 05:17
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Суть событий 02:08
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Политика

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
8K
Общество

Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников

Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
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Происшествия

Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
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Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
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Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
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Происшествия

Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

RT на русском 01:31
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Здоровье

Назван опасный фактор для молодых людей с коронавирусом

Согласно статистике тяжелых случаев, ожирение является фактором риска даже для молодых людей.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество

Названы три правила измерения температуры

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов рассказал о судьбоносном знакомстве с Сашей Савельевой

Актер Кирилл Сафонов рассказал, как познакомился со своей супругой солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой, с которой они в браке уже десять лет.
Пятый канал вчера в 06:24
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
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Игры

В Sony подтвердили, что The Last of Us: Part II будет совместима с PS5

Представители Sony сообщили, что игра The Last of Us: Part II будет совместима с новой консолью PlayStation 5. На сегодняшний день геймеры с нетерпением ждут выхода новой консоли и новой игры The Last of Us: Part II.
Vevby.ru вчера в 18:52
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
1,2K
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма

Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
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Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских танков Т-90 в Индии

Издание Sohu сообщает, что КНР пригрозила уничтожить российские танки Т-90, принадлежащие Индии, которые были стянуты в район Ладакха.
RuNews24.ru вчера в 23:17
113
Общество

Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего

ИА Красная Весна вчера в 16:59
Общество

Итальянские медики заявили о капитуляции коронавируса

«Коронавирус в Италии клинически больше не существует», – заявил Зангрильо.
Взгляд.ру 02:03
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
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Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкой оружейной компании SIG Sauer, в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW), которая предполагает полную замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы, в армию Соединенных Штатов стало поступать стрелковое оружие нового поколения от немецкого компании.
Военное дело 00:08
6
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

Врачи-вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:01
38
Армия и оружие

В Идлибе предупредили о грядущем обострении в Сирии

Ответственность за обострение ситуации лидер идлибской группировки возложил на официальный Дамаск.
Аргументы недели 31 мая в 16:19
1,5K
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Наука

Создана новая периодическая таблица элементов

Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59
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