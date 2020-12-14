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ТАСС
ТАСС

Исследование: почти половина россиян находятся в «квалификационной яме»

ПРАЙМ
Коммерсантъ
По данным BCG, в России снятие проблемы "квалификационной ямы" может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.В источнике
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ТАСС

Исследование: почти половина россиян находятся в «квалификационной яме»

ТАСС17:33
Коммерсантъ

Квалификация не сошлась с рабочим местом

Коммерсантъ17:14
ПРАЙМ

Названо условие ежегодного увеличения ВВП России не менее чем на 1%

ПРАЙМ16:11
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«Лучше не играть с миротворцами». В Госдуме оценили наступление Азербайджана в Карабахе

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ в эфире НСН рассказал, насколько угрожает наступление азербайджанской армии в Карабахе российским миротворцам.
Национальная служба новостейвчера в 08:02