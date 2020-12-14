ТАССИсследование: почти половина россиян находятся в «квалификационной яме»ПРАЙМКоммерсантъПо данным BCG, в России снятие проблемы "квалификационной ямы" может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.В источникеОценить1Комментировать3ПоделитьсяПодробнее о событииИсследование: почти половина россиян находятся в «квалификационной яме»ТАСС17:33Квалификация не сошлась с рабочим местомКоммерсантъ17:14Названо условие ежегодного увеличения ВВП России не менее чем на 1%ПРАЙМ16:11Показать все источники