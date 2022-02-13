На микрозаймы сроком до 30 дней в общем объеме заявок приходится 17,4%, доля POS-микрозаймов составляет 12,1%. Доля IL-займов, которые выдаются на срок от 30 дней на сумму до 30 000 руб., снизилась с 63 до 59,7%, отмечается в исследовании.