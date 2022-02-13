На микрозаймы сроком до 30 дней в общем объеме заявок приходится 17,4%, доля POS-микрозаймов составляет 12,1%. Доля IL-займов, которые выдаются на срок от 30 дней на сумму до 30 000 руб., снизилась с 63 до 59,7%, отмечается в исследовании.
Доля просроченных займов «до зарплаты» в России по итогам первых шести месяцев 2021 г. составила 55–57%, сообщил в ноябре прошлого года директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.
"Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах", - указывают эксперты НБКИ и IDF Eurasia.
Ведущий программы State of the Union Джейк Таппер спросил, когда власти США ожидают «начала боевых действий» со стороны России, а также попросил Салливана прокомментировать данные американской разведки о том, что предполагаемое «вторжение» начнется 16 февраля.