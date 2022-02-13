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Исследование показало, что в России увеличился спрос на микрозаймы

В прошлом года жители России стали чаще прибегать к займам до зарплаты и целевым кредитам на товары.
Газета.Ru
На микрозаймы сроком до 30 дней в общем объеме заявок приходится 17,4%, доля POS-микрозаймов составляет 12,1%. Доля IL-займов, которые выдаются на срок от 30 дней на сумму до 30 000 руб., снизилась с 63 до 59,7%, отмечается в исследовании.
Ведомости
Доля просроченных займов «до зарплаты» в России по итогам первых шести месяцев 2021 г. составила 55–57%, сообщил в ноябре прошлого года директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.
Ведомости
"Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах", - указывают эксперты НБКИ и IDF Eurasia.
ТАСС

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