Общество

РИА НовостиРИА НовостиИсследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
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с чего всё началось

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч.
РИА Новостивчера в 20:11

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Исследователи подсчитали разницу зарплат в Москве и регионах

REGNUM00:28

Эксперты назвали разницу в зарплатах в Москве и регионах

Московский Комсомолецвчера в 22:40

Названа разница заработных плат в Москве и регионах

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Названа разница зарплат в Москве и регионах

Телеканал 360°вчера в 22:24

Названа разница зарплат в Москве и регионах

Lenta.ruвчера в 20:42

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах. Врачам платят как охранникам и водителям

URA.Ruвчера в 20:30

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

РИА Новостивчера в 20:11
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Экономика

Банк России выступил против страхования цен на нефть

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции выступила против того, чтобы использовать мексиканский опыт и начать страховать цены на нефть.
Общественная служба новостей 24 июля в 09:52
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Гаджеты

В РФ стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

Газета DAILY 24 июля в 14:52
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Экономика

Zenith ожидает в России самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет

Аналитики ожидают, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. — до 470,3 млрд руб. С 2000 года рынок показывал отрицательную динамику только два раза — после мирового финансового кризиса в 2009 году, а также в 2015 году — после обвала рубля в 2014-м.
Коммерсантъ 00:54
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Здоровье

Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
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Политика

Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия вчера в 19:32
Общество

Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти британки Дон Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.
News.ru 25 июля в 09:40
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Политика

NI назвал главных кандидатов на пост президента США в 2024 году

Список вероятных кандидатов на пост нового американского лидера в 2024 году включает четырех человек, однако место в нем занимает молодая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от партии демократов.
Народные новости 25 июля в 18:18
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью 2020 года

Помощь стали получать россияне старше 75 лет.
Evo-rus.com 01:21
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Политика

В Берлине заявили, что США игнорируют союзников, пытаясь остановить «Северный поток - 2»

США, оказывая давление на проект "Северный поток - 2", игнорируют интересы союзников в Европе.
ТАСС 02:01
Общество

Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО

В рамках «стандартизирования информации и отчетности» ученые, занимающиеся сбором информации о неопознанных летающих объектах при минобороны США, раскроют некоторые тайны.
Evo-rus.com 01:26
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Политика

Ураган снес часть стены Трампа на границе с Мексикой

Lenta.ru 01:52
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

Коммерсантъ вчера в 22:57
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Общество

Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России

Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
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Происшествия

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины

В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI вчера в 05:11
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Общество

Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае

Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае.
RT на русском 01:51
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Футбол

Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри стал самым возрастным наставником, который привёл команду к победе в Серии A. "Ювентус" за два тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей.
RT на русском вчера в 17:56
Общество

Под Курском появится тропа здоровья

Еще на прошлой неделе стало известно, что под Курском, в Мокве, строится лыжероллерная трасса.
Друг для друга (Курск) 01:52
Технологии

«Дамате» завершила модернизацию склада молочной продукции на «Молкоме»

The DairyNews вчера в 18:40
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Происшествия

В Железногорске подрядчик обманул АО «ИСС» на 10 миллионов рублей

По какой причине качество работ в АО "ИСС" не проверили, не уточняется. Теперь подрядчик будет отвечать перед законом.
ИА 1-Line 01:44
Игры

Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков

Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
Cyber.sports.ru 25 июля в 06:16
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
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Автоспорт

Феттель: «Я все еще могу быть не хуже остальных»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который покинет итальянскую конюшню по окончании сезона, считает, что способен все еще быть топ-гонщиком при правильных условиях.
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Происшествия

134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:45
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Авто

Renault объявила стоимость обновленного Megane

Компания Renault раскрыла стоимость обновленной модели Renault Megane для рынка Великобритании.
Faktom вчера в 02:11
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