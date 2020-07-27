Общество
РИА НовостиИсследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
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с чего всё началось
Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч.РИА Новостивчера в 20:11
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Экономика
Банк России выступил против страхования цен на нефть
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции выступила против того, чтобы использовать мексиканский опыт и начать страховать цены на нефть.
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Гаджеты
В РФ стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
Газета DAILY 24 июля в 14:52
Экономика
Zenith ожидает в России самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет
Аналитики ожидают, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. — до 470,3 млрд руб. С 2000 года рынок показывал отрицательную динамику только два раза — после мирового финансового кризиса в 2009 году, а также в 2015 году — после обвала рубля в 2014-м.
Коммерсантъ 00:54
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Здоровье
Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
Политика
Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия вчера в 19:32
Общество
Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери
Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти британки Дон Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.
News.ru 25 июля в 09:40
Политика
NI назвал главных кандидатов на пост президента США в 2024 году
Список вероятных кандидатов на пост нового американского лидера в 2024 году включает четырех человек, однако место в нем занимает молодая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от партии демократов.
Народные новости 25 июля в 18:18
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью 2020 года
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Evo-rus.com 01:21
Политика
В Берлине заявили, что США игнорируют союзников, пытаясь остановить «Северный поток - 2»
США, оказывая давление на проект "Северный поток - 2", игнорируют интересы союзников в Европе.
ТАСС 02:01
Общество
Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО
В рамках «стандартизирования информации и отчетности» ученые, занимающиеся сбором информации о неопознанных летающих объектах при минобороны США, раскроют некоторые тайны.
Evo-rus.com 01:26
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Происшествия
В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины
В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI вчера в 05:11
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае
Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае.
RT на русском 01:51
Футбол
Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри стал самым возрастным наставником, который привёл команду к победе в Серии A. "Ювентус" за два тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей.
RT на русском вчера в 17:56
Общество
Под Курском появится тропа здоровья
Еще на прошлой неделе стало известно, что под Курском, в Мокве, строится лыжероллерная трасса.
Друг для друга (Курск) 01:52
Технологии
«Дамате» завершила модернизацию склада молочной продукции на «Молкоме»
The DairyNews вчера в 18:40
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Происшествия
В Железногорске подрядчик обманул АО «ИСС» на 10 миллионов рублей
По какой причине качество работ в АО "ИСС" не проверили, не уточняется. Теперь подрядчик будет отвечать перед законом.
ИА 1-Line 01:44
Игры
Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков
Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
Cyber.sports.ru 25 июля в 06:16
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
Автоспорт
Феттель: «Я все еще могу быть не хуже остальных»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который покинет итальянскую конюшню по окончании сезона, считает, что способен все еще быть топ-гонщиком при правильных условиях.
Sport24.ru вчера в 05:45
Происшествия
134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:45
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Авто
Renault объявила стоимость обновленного Megane
Компания Renault раскрыла стоимость обновленной модели Renault Megane для рынка Великобритании.
Faktom вчера в 02:11