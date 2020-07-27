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РИА Новости
РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру". Так, согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей.
РИА Новости20:11
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Комсомольская правда

Эксперты сравнили зарплаты в Москве и регионах

Комсомольская правда02:18
URA.Ru

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах. Врачам платят как охранникам и водителям

URA.Ru20:30
Телеканал 360°

Названа разница зарплат в Москве и регионах

Телеканал 360°22:24
Вечерняя Москва

Названа разница заработных плат в Москве и регионах

Вечерняя Москва21:04
Lenta.ru

Названа разница зарплат в Москве и регионах

Lenta.ru20:42
Московский Комсомолец

Эксперты назвали разницу в зарплатах в Москве и регионах

Московский Комсомолец22:40
РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

РИА Новости20:11

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известиявчера в 03:47
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«Хаббл» наблюдает «призрачную галактику»

Если вы находитесь в Северном полушарии и располагаете мощным телескопом, то сможете наблюдать на небе призрачный силуэт этой тусклой галактики в направлении созвездия Волосы Вероники.
AstroNews.ru25 июля в 10:54

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
Коммерсантъ18:23

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ruвчера в 10:01
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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК22:33
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