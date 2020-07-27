Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
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Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
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Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч.В источнике
С чего всё началось
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру". Так, согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей.
РИА Новости20:11
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