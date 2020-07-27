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РИА Новости
РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру". Так, согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей.
РИА Новости20:11
Подробнее о событии
ТАСС

Исследование: зарплаты у врачей и учителей в Московском регионе выше на 40-50%

ТАСС03:46
РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

РИА Новости20:11
Телеканал 360°

Названа разница зарплат в Москве и регионах

Телеканал 360°22:24
Вечерняя Москва

Названа разница заработных плат в Москве и регионах

Вечерняя Москва21:04
Lenta.ru

Названа разница зарплат в Москве и регионах

Lenta.ru20:42
URA.Ru

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах. Врачам платят как охранникам и водителям

URA.Ru20:30
Московский Комсомолец

Эксперты назвали разницу в зарплатах в Москве и регионах

Московский Комсомолец22:40
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Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно
РИА Новости04:29
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«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем

Новый российский космический робот, создающийся на смену роботу "Федор у", не будет управлять новым российским космическим кораблем "Орел" во время полета на орбиту, как предполагалось ранее, и, возможно, полетит на МКС не сидя в кресле, как робот "Федор", а в разобранном виде - по частям, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем
РИА Новости04:37
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Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM02:26
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

Якутск, 27 июля 2020, 09:16 — REGNUM Бывший заместитель мэра города Якутск Василий Гоголев, который причинил ущерб строительной фирме на сумму более 165 млн рублей, приговорен судом в четырем годам заключения в колонии строгого режима.
REGNUM02:16
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости00:05
18
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Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru03:41
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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК22:33
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Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета.
Piter.tv04:01
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В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу

Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости01:30
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