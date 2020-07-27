Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Смотрите также
«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем
Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Гонка вакцин от коронавируса грозит миру проблемами
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч.В источнике
С чего всё началось
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру". Так, согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей.
РИА Новости20:11
Подробнее о событии