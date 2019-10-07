В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).

с чего всё началось

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.

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