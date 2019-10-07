Экономика
Lenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
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Ушли в минус Первое место в рейтинге регионов с наихудшими финансовыми результатами бизнеса заняла Ростовская область (минус 23,5 млрд руб.). Там убытки компаний больше, чем потери всех кавказских предприятий, вместе взятых.РБКвчера в 17:00
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