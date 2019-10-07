Экономика
Lenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
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Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Спорт
Обновлен мировой конкурный рейтинг
Обновлен мировой конкурный рейтинг FEI Longines.
Золотой Мустанг вчера в 07:00
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Авто
Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.
REGNUM 02:39
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
News.ru вчера в 10:53
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуями с Коди Симпсоном
Майли Сайрус застали за поцелуями с австралийским музыкантом через несколько недель после разрыва отношений с Кейтлин Картер.
Актуальные Новости 04 октября в 09:27
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Футбол
Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной
Спорт-Экспресс 00:00
Армия и оружие
СМИ узнали о переговорах России и Индии по модернизации Су-30МКИ
Издание утверждает, что сегодня Россия и Индия завершают переговоры по продаже 12 истребителей Су-30МКИ на замену потерянным при различных авиакатастрофах, а также по продаже дополнительных 21 МиГ-29.
Известия 01:30
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru вчера в 02:41
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН 05 октября в 22:38
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Общество
Российским «террористам» пересчитают зарплату
Граждане России, которые попали в «список террористов и экстремистов», станут получать не фиксированные 10 тысяч рублей в месяц из полученной зарплаты, а сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму.
URA.Ru вчера в 23:35
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Здоровье
Известный в прошлом врач в Барнауле проживает в жутких условиях
В Барнауле бывший врач-гинеколог после смерти сына осталась без поддержки. Больные ноги не позволяют ей даже передвигаться по квартире.
Алтайская правда 04 октября в 22:42
Экономика
Россия хочет занять четверть мирового рынка угля
Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Футбол
Александр Гришин: «Лукас Сантос не соответствует уровню ЦСКА»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о Лукаса Сантосе.
Спорт-Экспресс 00:58
Шоу-бизнес
Пугачеву впечатлил торт ее близкой подруги
Алла Пугачева пришла в восторг от праздничного торта со свечами Алины Редель.
Телепрограмма 05 октября в 08:24
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54