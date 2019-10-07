Экономика

Lenta.ruLenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
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Дон стал лидером среди регионов России по размеру убытков бизнеса

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Финансовое положение донского бизнеса ухудшилось

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Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Lenta.ru00:11

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

РБКвчера в 17:00

Эксперты отметили «кавказский парадокс» в прибыли-убытках компаний СКФО

Московский Комсомолец02:25
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Происшествия

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе

Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости вчера в 08:22
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Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Спорт

Обновлен мировой конкурный рейтинг

Обновлен мировой конкурный рейтинг FEI Longines.
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Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Авто

Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой

Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.
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Политика

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»

News.ru вчера в 10:53
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Майли Сайрус застали за поцелуями с Коди Симпсоном

Майли Сайрус застали за поцелуями с австралийским музыкантом через несколько недель после разрыва отношений с Кейтлин Картер.
Актуальные Новости 04 октября в 09:27
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выступила с заявлением

В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
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Футбол

Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной

Спорт-Экспресс 00:00
Армия и оружие

СМИ узнали о переговорах России и Индии по модернизации Су-30МКИ

Издание утверждает, что сегодня Россия и Индия завершают переговоры по продаже 12 истребителей Су-30МКИ на замену потерянным при различных авиакатастрофах, а также по продаже дополнительных 21 МиГ-29.
Известия 01:30
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Происшествия

Полиция Самары начала проверку после заезда блогера с мигалками

РБК вчера в 15:11
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия 04 октября в 21:54
Здоровье

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru вчера в 02:41
Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН 05 октября в 22:38
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Общество

Российским «террористам» пересчитают зарплату

Граждане России, которые попали в «список террористов и экстремистов», станут получать не фиксированные 10 тысяч рублей в месяц из полученной зарплаты, а сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму.
URA.Ru вчера в 23:35
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Здоровье

Известный в прошлом врач в Барнауле проживает в жутких условиях

В Барнауле бывший врач-гинеколог после смерти сына осталась без поддержки. Больные ноги не позволяют ей даже передвигаться по квартире.
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Кино

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК 02:26
Экономика

Россия хочет занять четверть мирового рынка угля

Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Футбол

Александр Гришин: «Лукас Сантос не соответствует уровню ЦСКА»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о Лукаса Сантосе.
Спорт-Экспресс 00:58
Шоу-бизнес

Пугачеву впечатлил торт ее близкой подруги

Алла Пугачева пришла в восторг от праздничного торта со свечами Алины Редель.
Телепрограмма 05 октября в 08:24
Общество

В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
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