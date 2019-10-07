Экономика
Lenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Компании Ростовской области показали худшие финансовые результаты по России
Панорама Ростова-на-Дону03:10
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 04:29
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Российская газета 01:40
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Футбол
Защитник «Ростова» Чернов прокомментировал лидерство команды в РПЛ
Защитник "Ростова" Евгений Чернов прокомментировал лидерство команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта
Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН 05 октября в 22:38
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Транспорт
Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Российская газета вчера в 13:21
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Гаджеты
Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.
CNews 04 октября в 07:19
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 05 октября в 08:02
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Киберспорт
Virtus.pro выступит в квалификации DOTA Summit 11
Команды сыграли вничью и обе покинули отборочные. DOTA Summit 11 пройдtт 7–10 ноября в Лос-Анджелесе.
Матч ТВ 02:51
Политика
Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки
О задержании Юзик стало известно 4 октября.
Lenta.ru 03:06
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 05 октября в 09:13
Общество
Покрас Лампас восстановил «Супрематический крест» в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас восстановил свою работу «Супрематический крест» в Екатеринбурге, которая была испорчена коммунальными службами.
Дождь вчера в 02:45
Армия и оружие
В США разработали план по «сдерживанию» России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Экономика
Минфин прогнозирует снижение доходов россиян
Проблема заключается в отрицательной динамике реальных располагаемых доходов населения — по итогам первого полугодия её падение составило 1,3%. В Минфине считают, что подобная ситуация связана с «возрастающим негативным вкладом обязательных платежей», в том числе необходимостью выплачивать проценты по кредитам.
Секрет фирмы 05 октября в 09:39