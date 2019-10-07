Экономика

Lenta.ruLenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Ростовская область и Северный Кавказ стали лидерами по убыткам среднего и крупного бизнеса

Коммерсантъ05:02

«Кавказский парадокс» выявлен при исследовании прибыли российских компаний

Регион online04:48

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

РБКвчера в 17:00

FinExpertiza: Ростовская область за год ухудшила свои финансовые показатели

Donnews.ru02:31

Эксперты отметили «кавказский парадокс» в прибыли-убытках компаний СКФО

Московский Комсомолец02:25

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Lenta.ru00:11

Исследование прибыли-убытков компаний выявило «кавказский парадокс»

News.ru03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Коммерсантъ 05:35
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»

РИА Новости 05 октября в 21:55
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Шоу-бизнес

Вера Брежнева развеяла слухи о проблемах в семье

Популярная певица – экс-участница «Виа Гры» - Вера Брежнева не устает доказывать своим фанатам, что у нее в семейных делах проблем не абсолютно никаких.
Bimru.ru 04:57
Шоу-бизнес

Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог

Блокнот.ру вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Майли Сайрус застали за поцелуями с Коди Симпсоном

Майли Сайрус застали за поцелуями с австралийским музыкантом через несколько недель после разрыва отношений с Кейтлин Картер.
Актуальные Новости 04 октября в 09:27
Происшествия

Опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ

РЕН ТВ 04:27
Футбол

«Спартак» с Тедеско проводят решающий раунд переговоров, сообщает СМИ

Руководство московского "Спартака" находится на финальной стадии переговоров с бывшим главным тренером немецкого "Шальке-04" Доменико Тедеско.
Газета.Ru 05:28
Общество

Опрос выявил отношение россиян к прививкам

Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Известия вчера в 21:25
Происшествия

Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года

Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
RT на русском 04:47
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва вчера в 11:40
Политика

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 05:34
Хоккей

«Ак Барс» нанес поражение минскому «Динамо» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 12:49
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Гаджеты

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Здоровье

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Политика

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Политика

Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Российская газета 05:41
Здоровье

Уволен ещё один главврач саратовской больницы

Саратов 24 05 октября в 07:50
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru вчера в 02:25
Здоровье

Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников

При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо 02:59
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Гаджеты

Sony презентовала компактный и водостойкий смартфон Xperia 8

Anonsens 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное