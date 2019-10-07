Экономика
Lenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости вчера в 15:35
Политика
Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе
РЕН ТВ вчера в 12:50
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 19:51
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Глава Белого дома утверждает, что Пелоси знала о лжи и массовых подтасовках председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать.
Российская газета вчера в 23:44
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Происшествия
При пожаре в подмосковном Волоколамске погибли пять человек
В подмосковном Волоколамске произошел пожар в жилом доме, в результате погибли пятеро человек.
Коммерсантъ 00:21
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.
Российская газета вчера в 08:53
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у НАТО и России
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
РИА Новости вчера в 19:11
Наука
Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.
МедиаПоток 05 октября в 05:50
Экономика
Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ
Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
Отставание огромно и вызов велик — генерал ВВС США
REGNUM 04 октября в 06:46
Происшествия
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне
В свежем винограде, который продавался в супермаркете австралийского Мельбурна, были обнаружены стальные иглы.
Известия вчера в 20:55
Общество
Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.
Ведомости вчера в 17:32
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
Lenta.ru вчера в 14:34
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК вчера в 03:00
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Политика
Советник президента ЦАР: в страну прибыли сотрудники ЦРУ
Американская разведка отправила группу сотрудников в Центральноафриканскую Республику после приезда туда российских специалистов.
Радио Sputnik вчера в 14:01
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru 05 октября в 07:06
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК вчера в 04:28
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс вчера в 21:34