Экономика

Lenta.ruLenta.ruИсследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

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Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.
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Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Lenta.ru00:11

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

РБКвчера в 17:00

Финансовое положение донского бизнеса ухудшилось

Город N (Ростов)вчера в 11:59
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При пожаре в подмосковном Волоколамске погибли пять человек

В подмосковном Волоколамске произошел пожар в жилом доме, в результате погибли пятеро человек.
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Газета.Ru вчера в 18:21
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РЕН ТВ вчера в 21:21
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На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.
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Армия и оружие

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Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
РИА Новости вчера в 19:11
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Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.
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Экономика

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Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко

Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
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Отставание огромно и вызов велик — генерал ВВС США

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В свежем винограде, который продавался в супермаркете австралийского Мельбурна, были обнаружены стальные иглы.
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Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
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Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК вчера в 03:00
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В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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Американская разведка отправила группу сотрудников в Центральноафриканскую Республику после приезда туда российских специалистов.
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Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
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