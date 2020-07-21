В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам - на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 172

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 78

Кино Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше» Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.

Общество Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов. 6

Политика Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). 2

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,4K

Культура На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая» На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».

Экономика Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей Граждане РФ, учредители предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, могут получить субсидию в размере более 15 тысяч рублей до 15 августа. 1

Общество Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. 37

Энергетика Балтийские страны начали отказываться от российской нефти В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 134

Политика Луганск предъявил Украине ультиматум Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске. 4

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 348

Общество В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября. 159

Происшествия 191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 776