Финансы

РИА НовостиРИА НовостиИсследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам - на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.
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Аналитики: Российские банки ужесточили политику выдачи кредитных карт

Росбалтвчера в 23:40

Российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

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Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

РИА Новостивчера в 23:05

Банки РФ стали более аккуратны в выдаче кредитов населению – эксперт

REGNUMвчера в 03:03
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Игры

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Экономика

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
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Луганск предъявил Украине ультиматум

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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
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Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
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Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября.
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В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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