Экономика
ТАССИсследование: россияне стали меньше экономить на продуктах
Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли. Об этом говорится в проведенном Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России).
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Гаджеты
По слухам, Apple работает над бюджетными наушниками AirPods Pro Lite
По непроверенным данным, Apple занимается разработкой облегченной версии дорогих беспроводных наушников AirPods Pro.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская спортсменка Евгения Медведева заявила, что в среду, 12 февраля, сделает важное объявление.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Шоу-бизнес
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил новый рекорд
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил очередной рекорд. Об этом 12 февраля сообщается на сайте лиги.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Гаджеты
Размером с ноготь. Intel показала свой самый необычный процессор
Сегодня Intel решила в очередной раз показать этот процессор, который, к слову, организация The Linley Group назвала лучшей технологией 2019 года.
Футбол
«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Автоспорт
Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса
Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
Происшествия
В соцсетях появилось видео, где уроженцы Чечни избивают югорчанина
В соцсети слили видео, на котором представляющиеся чеченцами, и говорящие на чеченском языке мужчины избивают жителя Сургута, якобы за то, что тот оскорблял чеченский народ.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Футбол
Банк «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сообщил, что появление нового титульного спонсора в будущем не исключается.
Кино
Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»
Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.