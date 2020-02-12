Экономика

ТАССТАССИсследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли. Об этом говорится в проведенном Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России).
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ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39

В калининградской торговле ухудшились настроения

Новый Калининград.Ru10 февраля в 11:41

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАСС04:11

Индекс качества: рост за счет вагонов

РЖД-Партнер10 февраля в 05:10

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

Россияне максимально высоко оценили перспективы работодателей впервые после спада

Вести.Ru04:47
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Гаджеты

По слухам, Apple работает над бюджетными наушниками AirPods Pro Lite

По непроверенным данным, Apple занимается разработкой облегченной версии дорогих беспроводных наушников AirPods Pro.
Goroday.ru 03:32
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская спортсменка Евгения Медведева заявила, что в среду, 12 февраля, сделает важное объявление.
Вести.Ru 04:30
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Шоу-бизнес

В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 10 февраля в 03:30
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today вчера в 04:34
Происшествия

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Газета.Ru 02:56
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил новый рекорд

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил очередной рекорд. Об этом 12 февраля сообщается на сайте лиги.
REGNUM 02:32
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Гаджеты

Размером с ноготь. Intel показала свой самый необычный процессор

Сегодня Intel решила в очередной раз показать этот процессор, который, к слову, организация The Linley Group назвала лучшей технологией 2019 года.
iXBT.com 04:21
Футбол

«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
NewInform вчера в 14:51
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Автоспорт

Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса

Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
Спорт день за днем 03:32
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика

Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
RT на русском 02:58
Происшествия

В соцсетях появилось видео, где уроженцы Чечни избивают югорчанина

В соцсети слили видео, на котором представляющиеся чеченцами, и говорящие на чеченском языке мужчины избивают жителя Сургута, якобы за то, что тот оскорблял чеченский народ.
URA.Ru 01:20
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Футбол

Банк «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сообщил, что появление нового титульного спонсора в будущем не исключается.
RuNews24.ru 10 февраля в 11:42
Кино

Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»

Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.
Газета.Ru вчера в 07:42
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