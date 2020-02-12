Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли. Об этом говорится в проведенном Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России).

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

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