Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете

Невские Новости 3

Анализ операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети "Русского стандарта" продемонстрировал, что их количество по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось в три раза, а общий оборот - в 2,3 раза.