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ТАСС
ТАСС

Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете

Анализ операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети "Русского стандарта" продемонстрировал, что их количество по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось в три раза, а общий оборот - в 2,3 раза.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете

Количество покупок россиян в интернете в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС02:03
Подробнее о событии
News.ru

Россияне пристрастились к онлайн-шопингу

News.ru04:55
Газета.Ru

Количество покупок россиян в интернете на фоне пандемии выросло в три раза

Газета.Ru02:18
Невские Новости

Россияне стали в три раза чаще затариваться в интернете

Невские Новости02:49
ФедералПресс

Россияне стали в три раза больше покупать в интернете

ФедералПресс02:46
Московский Комсомолец

Россияне стали втрое чаще делать покупки в интернете

Московский Комсомолец02:23
АБН

Россияне увеличили покупки в интернете втрое

АБН04:11
ТАСС

Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете

ТАСС02:03

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
REGNUM02:28
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Сотрудники корейской сети ресторанов Lotteria заразились коронавирусом

Заражение новым коронавирусом диагностировано у сотрудников сети ресторанов быстрого питания Lotteria в Южной Корее, 13 августа сообщает южнокорейский портал KBS со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний.
ИА Красная Весна13 августа в 05:18

Астрономы раскрыли тайну звезды Бетельгейзе

Недавние наблюдения за звездой Бетельгейзе показали, что неожиданные и значительные периоды ее затемнения в конце 2019 и начале 2020 года, скорее всего, были вызваны выбросом и охлаждением плотных горячих газов.
Суть событийвчера в 11:05
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Слова Бартомеу назвали проявлением трусости и несостоятельности

После поражения команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 Бартомеу анонсировал серьезные изменения в клубе, отметил, что некоторые решения уже приняты, однако отказался их озвучить.
Газета.Ru23:50

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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