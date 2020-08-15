Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете
Анализ операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети "Русского стандарта" продемонстрировал, что их количество по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось в три раза, а общий оборот - в 2,3 раза.В источнике
С чего всё началось
Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете
Количество покупок россиян в интернете в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС02:03
Подробнее о событии