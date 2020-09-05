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ТАСС
ТАСС

Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций клиентов в банке "Русский стандарт" в августе, мае и феврале 2020 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали

Россияне в традиционном для отпусков августе чаще продавали доллары и евро, чем покупали.
ТАССвчера в 02:07
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Россияне в период отпусков активно продавали иностранную валюту

Народные новости04:10
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Средний чек валютообменных операций в августе составил 71,7 тысячи рублей

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Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали

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Во время самоизоляции граждане РФ чаще продавали, чем покупали валюту

ИА Красная Веснавчера в 03:56
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Рублёвое похолодание: как российская валюта переживёт наступающую осень

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В сезон отпусков россияне продавали валюту чаще, чем покупали

ФедералПрессвчера в 03:31
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Исследование: средний чек в обменниках валюты упал почти на 12 тысяч рублей за год

Клопсвчера в 04:40

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК03:55
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Lenta.ruвчера в 13:30
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О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
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