Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали
В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций клиентов в банке "Русский стандарт" в августе, мае и феврале 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали
Россияне в традиционном для отпусков августе чаще продавали доллары и евро, чем покупали.
ТАССвчера в 02:07
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