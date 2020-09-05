В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций клиентов в банке "Русский стандарт" в августе, мае и феврале 2020 года.

С чего всё началось Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали Россияне в традиционном для отпусков августе чаще продавали доллары и евро, чем покупали. ТАСС вчера в 02:07