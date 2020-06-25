В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Общество ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 1K

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 6

Футбол Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.

Армия и оружие ФРГ, Франция и Италия призывают остановить боевые действия в Ливии Министры иностранных дел Франции, Германии и Италии сделали совместное заявление, в котором призвали незамедлительно и без условий прекратить боевые действия на территории Ливии.

Здоровье Сотни детей и взрослых по всей России мучительно умирают от редких болезней. Теперь им хотят помочь «Лента.ру» поговорила с представителями благотворительных фондов, занимающихся помощью таким больным, и узнала почему люди, в том числе дети, часто умирают, так и не дождавшись своего лекарства.

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Экономика Экологию перевели на режим самоулучшения Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.

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