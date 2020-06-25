Экономика
ИнтерфаксРоссияне утроили расходы на турпоездки в июне
В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.
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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Происшествия
Сын Захарова ответил на предложение об «усыновлении» Ефремовым
Телеканал 360° 14:01
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ 17:14
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
32CARS.ru 06:39
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Футбол
Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
CT news 18:07
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Культура
Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин
Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество
Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию
В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Хоккей
Панарин о возобновлении сезона: «Время исправить ситуацию с эскроу. Переживаю за благосостояние НХЛ»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
Sports.ru 17:39
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Политика
Совфед РФ заявил о внешнем вмешательстве в голосование по Конституции
Комиссия Совфеда направит после 1 июля в компетентные органы информацию о вмешательстве в голосование по Конституции РФ, отметил Климов.
NewInform 08:24
Армия и оружие
ФРГ, Франция и Италия призывают остановить боевые действия в Ливии
Министры иностранных дел Франции, Германии и Италии сделали совместное заявление, в котором призвали незамедлительно и без условий прекратить боевые действия на территории Ливии.
Московский Комсомолец 19:30
Здоровье
Сотни детей и взрослых по всей России мучительно умирают от редких болезней. Теперь им хотят помочь
«Лента.ру» поговорила с представителями благотворительных фондов, занимающихся помощью таким больным, и узнала почему люди, в том числе дети, часто умирают, так и не дождавшись своего лекарства.
Lenta.ru 17:02
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки
Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса.
News.ru 14:36
Армия и оружие
Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»
Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
Наука
Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе
В свою очередь Советский физик Яков Зельдович развил эту идею и выдвинул гипотезу, что быстро вращающийся цилиндр способен усиливать падающие на него «закрученные» электромагнитные волны (то есть имеющие определенный орбитальный угловой момент), в том числе квантовые флуктуации в вакууме.
Апрал вчера в 03:00
Экономика
Экологию перевели на режим самоулучшения
Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Общество
Граждане не торопятся в фитнесс-центры
Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.
Коммерсантъ 18:01
Футбол
Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»
Коронавирусная инфекция выявлена у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург».
Известия 08:06
Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету
«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Свободная Пресса 23 июня в 00:38