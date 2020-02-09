Экономика

ТАССТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 02:03

Подробнее о событии

Россияне резко закупились долларами

Lenta.ruвчера в 07:37

Калининград вошел в число городов-лидеров по покупке евро

Каскадвчера в 06:59

Россияне после Нового года побежали скупать валюту

Телеканал 360°вчера в 02:51

Петербуржцы и москвичи чаще других россиян покупали в январе доллары и евро

78.ruвчера в 03:07

Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту

iReactorвчера в 02:59

Калининград вошёл в топ-5 городов России по объёму покупок евро

Клопсвчера в 04:19

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

ТАССвчера в 02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Здоровье

Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга

Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Известия 05:18
Политика

Мирошник: Западному бомонду показали нелицеприятный фильм о Майдане

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
Украина.ру 04:57
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»

Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
StarHit.ru 08 февраля в 17:00
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Гаджеты

Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi постаралась не раскрывать до презентации всех особенностей данной модели, а также его внешнего вида.
ИнфоСМИ 02:03
Политика

Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Телеканал Санкт-Петербург 02:22
Общество

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат в выходные

Возглавил отечественный кинопрокат боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который дебютировал 6 февраля.
Inc-news.ru 04:04
Политика

Bloomberg узнал о расчете Кремля на успехи кабмина до выборов в Госдуму

По словам источников агентства, близким к кабмину, президент РФ Владимир Путин ожидает, что подъема экономики, которого в кратчайшие сроки удастся добиться правительству, будет достаточно, чтобы поднять рейтинг партии «Единая Россия».
Компания 05:22
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данный пост.
RT на русском 05:30
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Политика

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «сволочью» мэра Львова Андрея Садового.
Мой Брянск вчера в 22:39
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Политика

Премьер Украины заявил, что не давал оценку знаниям Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском на совещании, записи с которого появились в YouTube, были вырваны с контекста и утверждает, что не давал оценку знаниям главы государства.
РИА Новости 03:18
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru вчера в 07:31
Игры

THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games

Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Игромания.ру 04:16
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
РБК 05:27
Культура

«Голос. Дети»: новый сезон стартует 14 февраля

Шоу стартует в День влюбленных в 21.30. Наставниками в этот раз будут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.
Родной город вчера в 09:41
Происшествия

Новое дело во владимирской БСМП: главврача подозревают в коррупции

REGNUM 05:20
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Шоу-бизнес

Новый бойфренд Лолиты оплатил ее отдых в Израиле

Лолита рассказала, что обязательно представит нового мужчине публике, когда сочтет это нужным.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
РИА Новости 04:17
Армия и оружие

Турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в Сирии

Взгляд.ру 05:05
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Кино

На церемонии вручения премии «Оскар» почтили память Кобе Брайанта

В ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар».
Спорт день за днем 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное