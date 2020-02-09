Экономика
ТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
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с чего всё началось
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 02:03
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Кино
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Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
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Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
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Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
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Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
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Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
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Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
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Мошенники используют новый способ кражи денег с карт
Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
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Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Экономика
Признан банкротом СРЗ «Южный Севастополь»
Конкурсное управление открыто сроком на шесть месяцев.
Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.
Здоровье
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля
По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Футбол
«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Общество
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В Челябинске назначен новый главный архитектор. Его официально представила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Общество
Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану
Предыдущий рекорд скоростного перелёта принадлежал авиакомпании Norwegian, чей Boeing 787-9 Dreamliner в 2018 году преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона за 5 часов 13 минут.
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Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Культура
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
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Общество
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Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.