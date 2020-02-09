Экономика

ТАССТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
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с чего всё началось

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 02:03

Подробнее о событии

Россияне резко закупились долларами

Lenta.ruвчера в 07:37

Калининград вошел в число городов-лидеров по покупке евро

Каскадвчера в 06:59

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

ТАССвчера в 02:03

Петербуржцы и москвичи чаще других россиян покупали в январе доллары и евро

78.ruвчера в 03:07

Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту

iReactorвчера в 02:59

Россияне после Нового года побежали скупать валюту

Телеканал 360°вчера в 02:51

Калининград вошёл в топ-5 городов России по объёму покупок евро

Клопсвчера в 04:19
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Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения

Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:42
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК вчера в 12:31
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru вчера в 08:25
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
RT на русском 00:20
Армия и оружие

Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
RT на русском вчера в 09:31
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 00:29
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

РИА Новости вчера в 20:22
Футбол

«Барселона» оценила ассистентский хет-трик Месси в матче с «Бетисом»

Газета.Ru 00:28
Общество

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:11
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА

Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Российская газета вчера в 08:41
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Экономика

Признан банкротом СРЗ «Южный Севастополь»

Конкурсное управление открыто сроком на шесть месяцев.
Вести.Севастополь вчера в 14:56
Происшествия

В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 10:50
Здоровье

Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля

По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Пятый канал 07 февраля в 02:08
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
BFM.ru вчера в 10:22
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
Футбол

«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Чемпионат вчера в 11:15
Общество

Назначен новый главный архитектор Челябинска

В Челябинске назначен новый главный архитектор. Его официально представила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.
REGNUM 00:49
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Газета.Ru 08 февраля в 12:04
Общество

Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану

Предыдущий рекорд скоростного перелёта принадлежал авиакомпании Norwegian, чей Boeing 787-9 Dreamliner в 2018 году преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона за 5 часов 13 минут.
RT на русском 00:47
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
iReactor вчера в 10:52
Культура

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Газета.Ru вчера в 10:01
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