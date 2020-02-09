Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.

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