Экономика

ТАССТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
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с чего всё началось

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
ТАСС02:03

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Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту

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Калининград вошел в число городов-лидеров по покупке евро

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Калининград вошёл в топ-5 городов России по объёму покупок евро

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Петербуржцы и москвичи чаще других россиян покупали в январе доллары и евро

78.ru03:07

Россияне резко закупились долларами

Lenta.ru07:37

Россияне после Нового года побежали скупать валюту

Телеканал 360°02:51

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

ТАСС02:03
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Forbes предсказал США потерю технологического господства

Россия и Китай начали активнее сотрудничать из-за «технологической холодной войны», и в их альянсе роль связующего звена играет компания Huawei, пишет Forbes, отмечая, что этот союз подрывает технологическое господство США.
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Лучше «Абрамса»: Названы преимущества нового танка Т-90М «Прорыв-3»

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Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
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По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
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«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей

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В Ozon опровергли сообщения об утечке данных клиентов

Любую информацию в сети стоит проверять. Так, не стоит не указывать персональные данные на подозрительном сайте.
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16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
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Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
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В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство

Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
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Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
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Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Сегодня полузащитник участвовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
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Часть граждан освободили от платы за капремонт

Собственники квартир в закрывающихся населённых пунктах не будут платить взносы за капремонт, сообщает "Российская газета".
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Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
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В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы

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СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
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В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

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Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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