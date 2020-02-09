Экономика
ТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.ТАСС02:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Экономика
Минниханов и Файзуллин встретились с крупными застройщиками Татарстана
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел в Доме правительства РТ серию встреч с представителями крупных компаний-застройщиков, сообщили в пресс-службе президента РТ.
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила о четвертой беременности
Янис Тимма развелся с Саной через два месяца после начала романа с певицей. Анна Седокова воспитывает трех детей от разных мужчин.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек
Напомним, лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры произошло сегодня днем в Яшкинском районе.
Культура
Российская певица выступит на церемонии «Оскара»
Авто
Volkswagen представил новый Teramont
Немецкий бренд Volkswagen презентовал рестайлинговый кроссовер Atlas, который в России продаётся под названием Teramont.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Футбол
«Рубин» разгромил «Спартак» в контрольном матче на сборе в Турции
Казанский клуб «Рубин» в заключительном контрольном матче на 2-ом сборе в Турции встретился со«Спартаком» из Юрмалы.
Армия и оружие
Названы причины расстрела военных США в Афганистане
Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов
«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.
Авто
Появились изображения нового Volkswagen Polo для России
На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
Происшествия
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына
Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном
46-летняя российская актриса театра и кино Мария Миронова впервые появилась на публике со своим младшим сыном Федором.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга
Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».