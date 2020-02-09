Экономика

ТАССТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
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с чего всё началось

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
ТАСС02:03

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Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту

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Калининград вошёл в топ-5 городов России по объёму покупок евро

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Россияне резко закупились долларами

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Телеканал 360°02:51

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

ТАСС02:03
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

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В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

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Накануне стало известно, что победительница юниорского чемпионата Европы на дистанции 50 м брассом, пловчиха Татьяна Белоногова (Белоногофф), приняла решение принять гражданство России.
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Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона

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МедиаПоток 06:59
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Условия кредита на строительство Островецкой АЭС будут обсуждены правительствами России и Белоруссии, заявили 9 февраля первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.
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Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
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Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Происшествия

Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми

Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Известия 06:49
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
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Политика

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 12:55
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Газета Заря (Алексеевское) 07 февраля в 10:28
Общество

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Вести.Ru вчера в 21:30
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«Спартак» победил, но судить о нём рано

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Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

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Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

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Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

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Культура

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
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Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
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Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
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